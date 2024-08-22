Kepez’de bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon çöp temizlendi

Kaynak: AA
Kepez’de bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon çöp temizlendi

Antalya’nın Kepez ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesi 3405. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çevresinde ve içinde biriken atıklar, Kepez Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Atıkların neden olduğu kötü koku nedeniyle vatandaşların şikayetleri üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine, polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bölgeye giden Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 20 kişilik bir ekip, apartmanın çevresindeki ve içindeki çöpleri temizlemek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 8 saat süren temizlik çalışması sonucunda, apartman dışına çıkarılan çöpler iş makineleriyle 6 kamyona yüklendi.

Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından apartman, haşerelere karşı ilaçlandı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, insan sağlığı ve çevre temizliğine verdikleri önemi vurgulayarak, çöp evler ve moloz alanlarının temizliğinin devam edeceğini belirtti.

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