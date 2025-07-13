Kepez’de dere ıslah çalışması

Kepez Belediyesi, altyapı yatırımları kapsamında Varsak Demirel Mahallesi'nde ıslah çalışmalarını kapsamında 500 metre uzunluğundaki dere hattında yürütülen çalışmayla, bölgenin sel ve taşkın riskine karşı güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, yağışlı havalarda yaşanan su taşkını sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla ilçenin birçok noktasında kapsamlı altyapı çalışmaları yürütüyor. Yağmur suyu drenaj hatları inşa eden ve mazgalları düzenli olarak temizleyen ekipler, dere yataklarını da ıslah ederek taşkın riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Varsak Demirel Mahallesi'nde dere ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda taş tahkimat uygulanan projede, dere yatağı iş makineleriyle genişletildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "2024 yılı Şubat ayında yaşanan yoğun yağışlarda bir vatandaşımız hayatını kaybetti ve bazı mahallelerimizde ciddi su baskınları yaşandı. Biz de "Kepez'i su basmayacak" diyerek yola çıktık. Birçok mahallemizde yağmur suyu mazgallarının ve açık tahliye kanallarının temizliğini yaptık. Varsak Demirel Mahallemizde ise dere ıslah çalışmalarıyla yağışlı havalarda yaşanan su taşkınlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.