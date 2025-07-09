Kepez’de kanlı saldırı! “B.’ye Selam Söyleyin” diyerek 4 kurşun sıktı

Kaynak: DHA
Kepez’de kanlı saldırı! “B.’ye Selam Söyleyin” diyerek 4 kurşun sıktı

Antalya’nın Kepez ilçesi bir fırının önünde çalışan R.K, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından 4 kurşunla vuruldu. Şüpheli “B.’ye selam söyleyin” diyerek kaçtı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir fırının önünde meydana geldi. Fırında çalışan ve markete gitmek için iş yerinde çıkan Ramazan Koçak, önünü kesen ve "B.'ye selam söyleyin" diyen kişi tarafından tabanca ile vuruldu.

Koçak'ın sağ bacağına 4 kurşun isabet ederken, şüpheli koşarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıkları Koçak'ı tedavi için Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Saldırganın ateş ederken söylediği B.'nin, fırının eski sahibinin oğlu olduğu, bir süredir tefecilerle sorun yaşayıp, tehditler aldığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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