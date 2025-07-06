Kepez’den çocuklara bilim dolu tatil

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaz döneminde çocuklara bilimle dolu bir tatil fırsatı sunan Antalya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Tematik Bilim Kampı kapsamında devam eden atölye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kocagöz, "Kepez bilimle büyüyor. Biz Kepez'in geleceğini bilimle inşa ediyoruz" dedi.

Antalya Bilim Merkezi, Tematik Bilim Kampı ile 7-14 yaş grubundaki çocuklara bilimin eğlence dolu kapılarını aralıyor. Yaz tatilini hem öğretici hem de keyifli geçirmek isteyen çocuklar için hazırlanan yaz kampı, her gün farklı bir tema ile minik kaşiflerin ilgisini canlı tutmayı hedefliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile çocuklar bilimle iç içe bir tatil deneyimi yaşıyor. Fen Bilimleri, Biyolojik Deneyler, STEM, Mühendislik Uygulamaları, Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Matematik Oyunları, Zeka Bulmacaları, Astronomi, Yıldız Yolculuğu, Ahşap Tasarımı ile Oyun ve Oyuncak yapımı gibi birçok farklı atölye katılımcılara sunuluyor.

Fen bilimleri atölyesinde çocuklar; renk değiştiren sıvılar, köpüren karışımlar ve dikkat çekici reaksiyonlarla kimyanın heyecan verici yönlerini keşfediyor. STEM çalışmalarında ise temel mühendislik kavramlarıyla tanışıyor, basit makineler kuruyor ve kendi köprü tasarımlarını geliştiriyor. Robotik ve yapay zeka atölyelerinde minikler, kodlama mantığını öğrenip, robotlara komut vererek yapay zekanın temellerini kavrama fırsatı yakalıyor.

"KEPEZ'İN GELECEĞİNİ BİLİMLE İNŞA EDECEĞİZ"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek, Tematik Bilim Kampı kapsamında yürütülen atölye çalışmalarını yerinde inceledi. Atölye sınıflarını gezerek çocuklarla sohbet eden Başkan Kocagöz, eğitimcilerden de atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Antalya Bilim Merkezi çatısı altında düzenlenen Tematik Bilim Kampı'nın yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Kocagöz, "Bugüne kadar tam 195 bin ziyaretçiyi ağırladık. Kamp boyunca 7 farklı atölyede çocuklarımıza ahşap işlerinden elektrik çalışmalarına, biyolojik uygulamalardan fen deneylerine kadar pek çok alanda eğitim veriyoruz. Ayrıca çocukların atölyelerde kullandığı aletleri de kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Kepez bilimle büyüyor, biz Kepez'in geleceğini bilimle inşa ediyoruz" dedi.