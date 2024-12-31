Kepez’den kadınlara ücretsiz savunma eğitimi

Kaynak: İHA
Kepez’den kadınlara ücretsiz savunma eğitimi

Kepez Belediyespor Kulübü, kadınların kendilerini savunma becerilerini geliştirebilmeleri için ücretsiz savunma ders eğitimi veriyor.

Ev hanımlarına tekvando kursu açan Kepez Belediyespor Kulübü, kadınların kendilerini korumaları için savunma dersleri veriyor.

Çeşitli dövüş sporları tekniklerinin öğretildiği ücretsiz eğitimler, Salı ve Perşembe günleri Turgut Özal Spor Salonu'nun tekvando salonunda gerçekleştiriliyor. Kursiyerlere sert defans tekniklerini öğrettiklerini açıklayan tekvando antrenörü Derya Uyankaya, "Kadınlarımızın sokakta yaşayabileceği sopa, bıçak gibi silahlı saldırılara karşı kendilerini koruyabilmelerini amaçlıyoruz" dedi. Boks, tekvando, muay thai, judo gibi spor dalları ile yumruk, tekme, saldırganı düşürme gibi teknikler ev hanımlarının uygulayabileceği ölçüde öğretiliyor. Her kursun 1 ay süreceğini belirten 4. dan seviyesindeki Uyankaya, "Daha önce kulübümüzde tekvando eğitimi alan hanımlarımız da kurslarımıza tekrar katılabiliyor. Kadınlarımıza bu imkanı veren Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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