Kepez Belediyesi, gençlerin ve motor sporları tutkunlarının uzun süredir beklediği önemli bir projeyi daha tamamladı. Daha önce Odabaşı Mahallesi sınırlarında yer alan ancak zamanla konut alanları içinde kalan eski drag pistinin yerine, Kepez Belediyesi Varsak bölgesinde modern standartlara uygun yeni bir drag pisti inşa etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun Ulusal Oto-Drag Talimatı’na uygun olarak yapılan pist, 830 metrelik uzunluğuyla hem profesyonel hem de amatör sporculara güvenli bir yarış ortamı sunacak. Pist; 30 metrelik start düzlüğü, 400 metrelik yarış alanı ve 400 metrelik frenaj mesafesiyle, yarışçıların yüksek hızlara güvenli şekilde ulaşabilmesini ve kontrollü bir şekilde yavaşlayabilmesini sağlayacak. Kepez’in yeni drag pisti, önümüzdeki günlerde hem profesyonel yarışlara hem de amatör etkinliklere ev sahipliği yapacak.