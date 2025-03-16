Kepezli kadınlar giyim kurslarını çok sevdi

Yayın Tarihi: 16 Mart 2025 / 14:07

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'nda (AKMEK) en fazla katılım, ilçenin farklı noktalarındaki merkezlerde açılan 11 sınıf ile giyim üretiminde temel işlemler oldu. Kursların merkezi olan Sakarya'da 5, Dokuma ve Yeşilyurt'ta 2'şer, Ulus ve Duacı'da birer sınıf açıldı. Halk Eğitim Merkezleri eğitmenlerinin yer aldığı kurslarda, ilk etapta 140 saat dikiş türleri ve teknikleri, kalıp çıkarma, makine kullanma gibi ders modülleri öğretiliyor.

Bitiminde katılımcıların isteği üzerine temel etek dikimi, kadın bluz dikimi gibi 100'e yakın ders bölümleri ile devam edilecek. Toplam 756 saat eğitimi tamamlayan kadınlar, MEB onaylı Halk Eğitim Merkezi sertifikalarıyla ustalık sınavına başvuru yapabiliyor. İsteyenler sonrasında işyeri açma belgesi alarak terzihane işletmesi açabiliyor.