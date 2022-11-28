Keratokonus hastalığı nedir tedavisi nasıl yapılıyor?

Keratokonus hastalığının tedavisinde kolajen enjeksiyonu uygulamasının büyük başarı sağladığına vurgu yapan ve tedavisinde kornea nakli yerine kolajen enjeksiyonu uygulanabileceğini anlatan Doç. Dr. Aylin Kılıç, kornea şekil bozukluğu olarak bilinen keratokonus hastalığında günümüzün en etkin ve en popüler tedavi yöntemi olan kolajen enjeksiyonuna dikkati çekti. Kılıç, “Keratokonus hastaları kornea naklinden önce mutlaka kolajen enjeksiyonuna şans vermeli. Cildimizde nasıl sarkmalar meydana geliyorsa keratokonusta da kornea sarkıyor. Cilde yapılan dolgu ile kolajen enjeksiyonunun da mantığı aynı ilerler. Sarkan bölgeye kolajen enjekte ediyoruz. Bu tedaviyi yaptığımız zaman hastaların görmesi artıyor” şeklinde konuştu.

İŞLEM NE KADAR SÜRÜYOR

Doç. Dr. Aylin Kılıç, kolajen enjeksiyon uygulamasının hasta açısından birçok avantajı olduğuna değindi ve şunları söyledi:

“Operasyona başlarken ilk olarak gözü uyuşturuyoruz. Göz tamamen uyuştuğunda lazerle bir tünel açıyoruz. Bu işlem yaklaşık 12 saniye sürüyor. Açılan tünelin içine kolajeni enjekte ediyoruz. Tüm bu işlemler 5 ila 10 dakika içerisinde tamamlanmış oluyor. Kolajen enjeksiyonu uygulanan hastadaki görme artışı kornea nakline gidecek bir hasta ile karşılaştırılabilecek derecede iyi. İleri derecede olan keratokonus hastalarına bu işlemi uygulayamıyoruz ama erken ve orta derecedeki keratokonus hastalarında bu yöntemle başarılı sonuç alıyoruz. Kolajen enjeksiyonu olan hastalar gözlükten ve lensten kurtulma ihtimalleri var. Kroslink yani kornea çapraz bağlama tedavisi ile keratokonusun ilerlemesinin durdurarak görmenin arttırılmasını sağlayabiliyoruz.”

KAÇ HASTADA BAŞARILI OLUNDU

Kolajen enjeksiyonu tedavisinin hasta dışında hekim açısından da avantajlı olduğunu belirten Doç. Dr. Kılıç, şu bilgileri paylaştı:

“Kolajen enjeksiyonu işleminden sonra hastanın görmesini ayarlayabiliyoruz. Benim misyonum gelecekte keratokonus için kornea naklini durdurmak. Günümüzde bana başvuran keratokonus hastaları sadece 1 metreye kadar görüyoruz diye şikayette bulunuyor. Bunun sonucunda da hastalara kolajen enjeksiyonunu öneriyoruz, istemezlerse kornea naklini gerçekleştiriyoruz. Kornea nakli büyük bir ameliyattır. Biz hastaya kornea naklinden önce kolajen enjeksiyonu uyguladığımızda hastanın görme kapasitesini arttırıp takip ediyoruz. 100’den fazla hastada kolajen enjeksiyonu operasyonunu başarıyla uyguladık. Bu hastaların hiçbirinde görme kaybı olmadığı gibi birçoğunda görme artışı oldu.”

Keratokonus, normalde yuvarlak şekilli olan korneanın (gözün şeffaf tabakası) öne doğru koni şeklinde sivrileşmesi. İlerleyici ve görmeyi bozan bir hastalık, genellikle ergenlik çağında başlıyor.

DHA