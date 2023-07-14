Uzmanlar başta Türkiye olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin önümüzdeki günlerde kerberos sıcaklarının etkisi altına gireceğini kaydetti. Peki, kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?

Türkiye son yılların en sıcak mevsimini yaşarken, bir uyarı da İstanbul'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), megakenti iki gün boyunca sıcak hava dalgasının esir alacağını belirtti.

Akom, megakent İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İki gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğini belirten Akom, öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısı yaptı. Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcak hava dalgası nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar göstereceğini, Türkiye'nin de riskli kategoride yer aldığını vurguladı.

KERBEROS NE DEMEK?

Kerberos, Yunan mitolojisinde Hades'in yönettiği ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlı bir köpek anlamına gelir. Kuyruğu bir yılan olan ve sırtında sayısız yılanbaşı bulunan, ısırıkları zehirli bu köpek Herakles'in 12 görevi arasında yer alır.

Kerberos Yunanca 'çukur (çok derinlerdeki, şeytani çukur) iblisi' demektir.

Yarı kadın yarı yılan Ekhidna ile dev Typhon'un oğlu olan Kerberos'un kardeşi Orthros 'tur. Dev zincirlerle bağlı olan bu köpeğin görevi yer altına giren ölülerin tekrar yeryüzüne çıkmalarını önlemektir.

KERBEROS SICAKLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Kerberos sıcak hava dalgası, yoğun sıcak hava kütlesinin atmosferde hareketidir. Bu tarz bir sıcak hava dalgası, genellikle yüksek basınçla ilgilidir ve geniş bir alana yayılabilir.

Kerberos sıcağı, yüksek basınçlı bir sistemden havanın aşağı doğru hareket eder ve havayı ısıtarak sıcak hava kütlesi oluşturur. Bu kütle, atmosferdeki rüzgarlar ve jet akıntıları tarafından taşınıp yayılabilmektedir.

Kerberos sıcak hava dalgası, başta çöllerde ya da sıcak iklim bölgeleri başta olmak üzere genellikle yaz aylarında sıklıkla görülür. Kerberos, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranları ile alakalıdır.

Kerberos sıcaklığı, hava kalitesini ve tarımı olumsuz etkileyebilir. Enerji talepleri artabilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sıcaklık verileri ve hava durumu gözlemleri kullanılarak belirlenen kerberos sıcağının oluşması durumunda, halkın gerekli önlemleri alması ve aşırı sıcaklığa karşı tedbirli olması gereklidir.