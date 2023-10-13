Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’da takım oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine ait yemeklerden yapmalarını istedi ve bu yemek çeşitlerinden biri de Mersin yöresine ait Kerebiç oldu. Peki, Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine özgü yemekleri yapmaları istedi. Mersin yöresine ait Kerebiç tatlısı her iki takımda en doğru şekilde yapmaya çalıştı ve MasterChef sonrası Kerebiç tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler?

İşte Kerebiç tarifini sizler için derledik…

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KEREBİÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 adet yumurta

- 125 gr. vita yağı (oda ısısında)

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1 Türk kahvesi fincanı pudra şekeri

- 2 su bardağı un

- 2 yemek kaşığı irmik (dilerseniz)

Kerebiç iç malzeme

- 1 su bardağı iri kırılmış ceviz

- 3 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tarçın

Kerebiç üzeri için

- Pudra şekeri

KEREBİÇ KÖPÜĞÜ TARİFİ

- 2 adet çöven otu kökü

- 4-5 su bardağı pudra şekeri

- 4 su bardağı su

Çöven otu köklerini iyice yıkayıp suyu ekleyin. Bu şekilde 1 gece bekletip ardından 2 saat kadar kaynatın. Süre dolunca altını kapatıp süzün ve şekeri ekleyip eritin. Ilıyınca mikser ile 1 saat kadar çırpın.

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KEREBİÇ NASIL YAPILIR?

Hamur için tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp 5 dakika yoğurun. Hazır olan hamuru 15 dk. dinlendirin.

İç olan ceviz, şeker ve tarçını karıştırın.

Hamurdan ceviz gibi parçalar koparın. Kopardığınız parçayı içli köfte yapar gibi parmağınızla oyuz, iç kısmını ceviz ile doldurup kapatın. Yuvarlayıp kerebiç kalıbına bastırın.

Hazırladığınız kerebiçleri fırın tepsisine dizip 175 derece fırında hafiften kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca soğutun üzerine pudra şekeri serpin.

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