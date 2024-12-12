Kerem Aktüğrkoğlu Portekiz’de korku saldı! Rakibi kadrodan çıkartmak istedi

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı harika futbolla taraftarların sevgilisi olurken rakiplerine korku saldı. Bu sezon çıktığı 16 maçta 10 gol atan ve 4 asist yapan yıldız oyuncu ile ilgili gelen son açıklama Portekiz’de gündem oldu.

Portekiz’in ligde karşılaşacağı Aves SAD forması giyen Lucas Piazon yaptığı açıklamada Kerem ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. A Bola’ya konuşan Piazon, Benfica’da en çok çekindiği oyuncuların Kerem Aktürkoğlu ve Di Maria olduğunu söyledi.

Benfica'dan 2 futbolcuyu çıkartma şansı olsa bunların Di Maria ve Kerem Aktürkoğlu olacağını belirten Piazon, iki isimden "Hücumun kilit oyuncuları" diyerek bahsetti.

Piazon açıklamasında, "Benfica'dan 2 futbolcu çıkarabilecek olsaydım bu Di Maria ve Keram Aktürkoğlu olurdu. Di Maria çok yaratıcı, iyi bitiriyor, orta yapıyor ve son pası atıyor. Türk olan Kerem Aktürkoğlu ise hızlı ve güçlü bir bitiriciliği var." ifadelerini kullandı.