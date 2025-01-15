Kerem Aktürkoğlu açtı ağzını yumdu gözünü. Gördüğü o yoruma isyan etti

Portekiz devi Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sezon başında oldukça etkili bir performans sergilese de son haftalarda formundaki büyük düşüş dikkat çekiyor. Yıldız oyuncunun formundaki düşüş Portekiz basınında da gündem oldu.

Galatasaray’dan Portekiz’e transfer olan yıldız oyuncu sosyal medyada kendisi ile ilgili yapılan bir paylaşıma isyan etti. Söz konusu paylaşımda Galatasaray’ın bu sezon yakaladığı başarılarda Kerem’in ayrılığının etkili olduğu savunuldu. Paylaşımda "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok. Kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var” ifadeleri yer aldı.

Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray’ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem’in ayrılmasının da payı var. Kerem’in istikrarına , hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var. — Hazar Büyüka (@hazar_buyuka) January 14, 2025

KEREM’DEN FLAŞ YANIT

Benfica’nın yıldız oyuncusu, sosyal medyada kendisi ile ilgili yapılan paylaşıma flaş bir yanıt verdi. Sezon başından bu yana Portekiz’de oynamasına rağmen kendisi ile ilgili yapılan yoruma anlam veremediğinin altını çizen milli oyuncu, “Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, “nankörlük” olurdu” dedi.

Yıldız oyuncunun verdiği yanıt şöyle:

“Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray’ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray’a emek veren ve Galatasaray’dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, “nankörlük” olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, “Maç günü hâlâ yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…” denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.

Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim...”