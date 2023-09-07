Kerem Aktürkoğlu: Böyle maçlardan galibiyetle çıkacak kaliteye sahibiz

2024 Avruap Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Aktürkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;



-İlk maçta ben gol attım ama önemli olan golden sonra birlikte sevindik ve kazandık. Zorlu maçlardan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Yarın da güzel futbolla taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz.

-Jenerasyon, istek ve kalite olarak gruptan çıkmayı hak ediyoruz. Çok iyi ve kaliteli insanlardan oluşan bir ekibiz. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyoruz. Ermenistan'ın fikstürü zor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bu maçın ne kadar zor olabileceğinin bilincindeyiz. Böyle maçlardan galibiyetle çıkacak kaliteye sahibiz. Yarınki maçta da inşallah gülen taraf biz olacağız.