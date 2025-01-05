Kerem Aktürkoğlu bu sefer eleştiri konusu oldu. Rakiplerini büyüleyemedi

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Kerem Aktürkoğlu bu sefer eleştiri konusu oldu. Rakiplerini büyüleyemedi

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Braga'ya mağlup oldukları maç sonrası Portekiz basınında eleştiri konusu oldu. Çıkan haberlerde milli oyuncunun son dönemde performansında yaşanan düşüşe dikkat çekildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Braga'ya 2-1 yenildi.

Luz Stadı'nda oynanan maçta misafir takım, 17. dakikada Fran Navarro ve 40. dakikada Ronson de Barros'un attığı gollerle 3 puanı kaptı. Benfica'nın tek golü ise 77. dakikada Arthur'dan geldi.

Ev sahibi takımda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğllu maça ilk 11'de başlarken, Kerem 67. dakikada yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı.

Benfica kariyerine goller ve asistlerle başlayan Aktürkoğlu'nun son maçlardaki performansı Portekiz basınında eleştiri konusu oldu.

Abola Gazetesi, futbolcuların performanslarının yer aldığı haberde en düşük puanı Kerem Aktürkoğlu'na verdi. 10 üzerinden 3 puan alan Kerem için "Kötü pas üstüne kötü pas." değerlendirmesi yapıldı.

Gazete maç haberinde ise milli futbolcu için "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadelerini kullandı.

Mais Futebol da Kerem'in performansını eleştirdi ve "Türk oyuncu, Benfica adına belki de sezonun en başarısız performanslarından birini sergiledi. Bu sezon gösterdiği performansın çok uzağındaydı." yorumunu yaptı.

Publico Gazetesi'nde ise Kerem için "Türk Milli futbolcunun formunda düşüş görüldü. Ligde ilk 10 maçında 6 gol atarak sezona ilham verici bir başlangıç yaptıktan sonra, o andan itibaren yalnızca bir gol attı. Bugün birçok pasta başarısız oldu ve Benfica ataklarında pek etkili olamadı." değerlendirmesi yapıldı.

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