Kerem Aktürkoğlu bu sefer gol atmadı! Benfica 3 golle tur atladı

Portekiz Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Benfica ve Santa Clara kozlarını paylaştı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Angel Di Maria, 72. dakikada gol perdesini açtı. Pavlidis, 76 ve 80. dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi.

Benfica Portekiz Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu.

Maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Schjelderup'a bıraktı. Orkun Kökçü ise ikinci yarının başında Renato Sanches'in yerine oyuna girdi.

BENFICA 3-0 SANTA CLARA

1' Maç başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

46' Zeki Amdouni ve Renato Sanches'in yerine Angel Di Maria ve Orkun Kökçü oyuna girdi.

72' Di Maria muhteşem bir voleyle takımını 1-0 öne geçirdi.

76' Pavlidis farkı 2'ye çıkardı.

78' Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Schjelderup oyuna girdi. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken tribündeki taraftarlar ayağa kalkıp milli futbolcuyu alkışladı.

80' Pavlidis kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

İLK 11'LER

Benfica: Trubin, Bah, Silva, Otamendi, Carreras, Sanches, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Amdouni, Beste, Cabral

Santa Clara: Gabriel, Ramos, Daniel Borges, Pena de Lima, Lucas, Serginho, Klismahn, Araujo, Ricardinho, Pelegrini, Matheus

KEREM AKTÜRKOĞLU LİGE DAMGA VURDU

Yaz transfer sezonunda Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz ekibiyle bu sezon 8 karşılaşmada süre aldı. Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 3 maçta 3 gol atma başarısı gösteren genç yıldız ligde ise 4 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Rio Ave karşısında hat-trick yaptı.