Kerem Aktürkoğlu büyük forma rekabetine girecek

Sezon başında Benfica’dan Galatasaray’a transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz’de harika bir başlangıç yapsa da son haftalarda formundaki düşüş dikkat çekiyor. Milli oyuncu, bir süredir formayı Schjelderup'a kaptırırken açıklanan son transfer forma rekabetinin daha fazla kızışacağını gözler önüne serdi.

Artık Schjelderup'un ardından Bruma da sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'ndan formayı almaya çalışacak.

Son haftalarda gol yollarındaki etkisiz performansı nedeniyle zaman zaman forması tehlikeye giren Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 29 maça çıktı.

26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.