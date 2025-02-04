Kerem Aktürkoğlu büyük forma rekabetine girecek

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Kerem Aktürkoğlu büyük forma rekabetine girecek

Benfica’da son haftalarda formundaki düşüşle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu’nun forma rekabeti kızışıyor. Portekiz devinin açıkladığı yeni transfer milli oyuncunun forma rekabetindeki yeni rakibi olacak.

Sezon başında Benfica’dan Galatasaray’a transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz’de harika bir başlangıç yapsa da son haftalarda formundaki düşüş dikkat çekiyor. Milli oyuncu, bir süredir formayı Schjelderup'a kaptırırken açıklanan son transfer forma rekabetinin daha fazla kızışacağını gözler önüne serdi.

Artık Schjelderup'un ardından Bruma da sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'ndan formayı almaya çalışacak.

Son haftalarda gol yollarındaki etkisiz performansı nedeniyle zaman zaman forması tehlikeye giren Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 29 maça çıktı.

26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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