Kerem Aktürkoğlu büyük şanssızlık yaşadı! Büyük sevinç kursağında kaldı

Benfica'nın Estrela ile oynadığı karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

Son golünü 7 Aralık 2024'te atan Kerem Aktürkoğlu, Estrela maçında talihsiz bir an yaşadı. 45+1. dakikada rakip stoperlerin hatalı geri pasında araya giren ve kalecinin üstünden topu aşırtan Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci yaşamasına direk izin vermedi.

Gol orucunu bozmaya çok yaklaşan milli futbolcu, karşılaşmayı gol ya da asist katkısı veremeden tamamladı.

Benfica'ya Estrela karşısında galibiyeti getiren golleri Otamendi, Drame(k.k) ve Pavlidis kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon 28 maça çıktı.

26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.