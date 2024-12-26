Kerem Aktürkoğlu evleniyor! Kız istemeye gitti

A Milli Takımımızın ve Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun özel hayatına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Kerem, sosyal medya platformu Instagram üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu açıkladı. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti.

Aktürkoğlu'nun Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile sözlendiği ortaya çıktı.

YUNUS AKGÜN YALNIZ BIRAKMADI

26 yaşındaki futbolcuya bu mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti. Yunus, bu özel ana ilişkin bir de paylaşım yaptı.