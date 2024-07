Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim'e koştu

A Milli Takım ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösteren Kerem Aktürkoğlu, turnuvanın ardından soluğu tatil için Bodrum'da almıştı.

Yıldız futbolcu, Bodrum'da eski hocası Fatih Terim'in yanına gitmeyi ihmal etmedi.

Kerem Aktürkoğlu, Terim için flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam da Kerem'e yanıt verdi.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Galatasaraylılığı, pes etmemeyi ve vefayı kendisinden öğrendiğim kıymetli hocam. Bu güzel akşam için teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

Fatih Terim ise başarılı futbolcu için, "Aslan evlat, sana baktığım her an hissettiğim duygunun karşılığı: Gurur. Futboldaki yolculuğumuzun bizi bir araya getirdiği ilk günden bugüne yaşadığın gelişimi, eriştiğin olgunluğu ve dönüştüğün oyuncuyu izlemek her zaman çok özel. Bugün seni gördüğüm için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.