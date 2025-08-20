Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe taraftarlarına karşılık verdi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off Turu'nda Benfica ile karşı karşıya geliyor.

Benfica'da Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu milli yıldız Kerem Aktürkoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

Maç öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun ısınma için sahaya çıktığı sırada sarı lacivertli tribünlerin kendisine gösterdiği desteğe alkışla karşılık vermesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.