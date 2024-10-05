Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçelileri kızdıracak sözler söyledi: Onlar yanlış yolda

Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada açtığı canlı yayında hem oyun oynadı hem de taraftarların sorularını yanıtladı. Galatasaraylı taraftarların büyük ilgi gösterdiği yayında yıldız oyuncu çarpıcı sözler söyledi.

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile ilgili sözleri dikkat çekti. Aktürkoğlu, “Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar” dedi.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde RFS ile berabere kalması ile ilgili konuşan yıldız oyuncu, "Ben de sizler gibi artık Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki üzülüyorum ama futbolda inişler ve çıkışlar oluyor. Buna biraz anlayış göstermeliyiz. Oradaki insanların üzülmesi daha normal. Takıma destek olmak gerekiyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri atlatabilen çok güçlü bir takımdır. İki maç berabere kalınmış. Düşüşlük bir durum da yok şu anda Galatasaray'da” şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın yıldızı Icardi arasında bir sorun olmadığını belirten yıldız oyuncu, "Mauro Icardi ile bizim aramızda bir şey yok. Ben onu o da beni seviyor. Galatasaray'daki takım arkadaşlarımla sürekli konuşuyoruz" dedi.

İkonik gol sevincinin nasıl ortaya çıktığını anlatan golcü oyuncu, şunları söyledi:

"Bir gün ben restoranda oturuyorum, içeriye Eray hoca ve Fatih hoca girdi. İçerde Harry var dedi. Normalde insan şey der Harry kim? Fatih hoca bir sihrini göremedik dedi. Deplasmana gittik gözlük takmıştım oradan sonra da benzetmeler oldu. Biz de bir sevinç bulalım dedik bunla özleştirelim diye."