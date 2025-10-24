Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Stuttgart’ı 1-0 mağlup ederken sahneye yine Kerem Aktürkoğlu çıktı.

Sarı lacivertli takımın galibiyet golünü penaltıdan kaydeden milli futbolcu, Avrupa’daki performansıyla kulübün kasasını doldurdu.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 2 MAÇTA 3 GOL ATTI

Avrupa Ligi’nde istikrarlı bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 3 gol atarak takımının en formda ismi oldu.

Nice karşısında iki gol birden atarak galibiyetin mimarı olan Kerem, Stuttgart maçında da penaltıdan ağları sarsarak galibiyeti getiren isim oldu.

KEREM FENERBAHÇE'YE 900 BİN EURO KAZANDIRDI

UEFA, Avrupa Ligi’nde her galibiyet için kulüplere 450 bin Euro prim ödüyor. Fenerbahçe’yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında galibiyete taşıyan Kerem Aktürkoğlu, takımına toplamda 900 bin Euro yani yaklaşık 44 milyon TL kazandırdı.