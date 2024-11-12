Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray benim evim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray benim evim

Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bedelle transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

Sezon başında transfer olduğu Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray benim evim, İnsan evinden ayrılır ama evinden vazgeçmez" açıklamasında bulundu.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, TRT Spor'a özel bir röportaj verdi.

"GALATASARAY BENİM EVİM"

12 Kasım Salı günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan kısa bir videoda Kerem Aktürkoğlu'nun, "Galatasaray benim evim, Galatasaray benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama evinden vazgeçmez" dedi.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 11 maçta 8 gol 3 asistlik performansı ile büyük beğeni topluyor.

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