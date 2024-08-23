Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı karıştırdı. Kendi yöneticisini korkaklıkla suçladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ardından Kerem Aktürkoğlu’nun koridorda “korkak herif” dediği duyulmuştu.

Aktürkoğlu’nun ilk olarak bu sözleri Mert Hakan Yandaş’a daha sonrasında ise Okan Buruk’a söylediği iddia edilmişti.

CENK ERGÜN'E SÖYLEDİ İDDİASI

Yaşanan bu olayın ardından haftalar geçerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç futbolcunun bu sözleri kulüpte yönetici olan Cenk Ergün’e söylediği belirtildi.

Aktürkoğlu’nun bu sözleri söylediği sırada yanından geçen ismin Cenk Ergün olduğu ve ikilinin birbirinin yüzüne dahi bakmaması sosyal medyada gündem oldu.