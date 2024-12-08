Kerem Aktürkoğlu galibiyet golcünü attı, manşetleri süsledi

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Benfica, konuk ettiği Vitoria'yı milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.

Benfica formasıyla 10. kez fileleri havalandıran Kerem'in performansı Portekiz basınında günün konusu oldu. İşte Portekiz medyasında Kerem Aktürkoğlu hakkında yapılan övgü dolu yorumlar:

A BOLA: "BENFICA'NIN ŞAPKASINDAN SADECE TAVŞAN AKTÜRKOĞLU ÇIKTI"

"Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın V. Guimaraes'e karşı kazandığı galibiyette gol attı ve en tehlikeli pozisyonlar imza attı. İlk vuruşta golü atan oydu, eğer defans oyuncusunun büyük bir hamlesi olmasaydı kısa bir süre sonra ikinci golü de atabilirdi. Aktürkoğlu, 77. dakikada mücadeleye son verecek golü inanılmaz şekilde kaçıran Pavlidis'in asistini de yaptı. Tüm bunlara ek olarak, kanat oyuncusu, oyundan çıkana kadar her zaman maksimumda olmak üzere muazzam bir savunma hazırlığı sağlıyor."

NOTICIAS AO MINUTO: "KEREM'İN GOLÜ HUZURU GETİRDİ"

"Aktürkoğlu'nun Vitoria SC'ye attığı tek gol, üç puanı kazanmaya yetti. Benfica, 29. dakikada takımında 10 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu'nun isabetli şutuyla öne geçti. Bu gol Bruno Lage'nin takımına gerekli huzuru getirdi. Aktürkoğlu'nun golünün zamanlaması Benfica için her şeyi kolaylaştırırken aynı zamanda Vitória'nın moralini bozdu."

RECORD: "AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ"

"Benfica, Vitoria'yı 1-0 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Benfica, Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçtiği ilk yarıda dominant olmasına rağmen, ikinci yarıda en fazla tehlikeyi yaratan Vitoria oldu ve skoru eşitlemek için birçok fırsat yakaladı. Verimliliğin sonucu belirlediği maçta Kartallar 31 puanla ikinci sıraya yükseldi ve 33 puana sahip olan ve bir maçı eksik lider Sporting ile aradaki farkı azalttı."