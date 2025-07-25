Kerem Aktürkoğlu için dev hamle: 25 milyon Euro teklif edildi!

Orkun Kökçü transferinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da gündemine alan Beşiktaş, Benfica ile pazarlık masasına oturdu.

BEŞİKTAŞ'TAN 25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Portekiz basınından Pedro Almeida’nın haberine göre; Orkun Kökçü transferini 5 + 25 milyon euro karşılığında tamamlayan Beşiktaş, Kerem için de bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk bir teklif sundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU KABUL ETTİ

Haberde ayrıca 26 yaşındaki milli futbolcunun, Beşiktaş’ın teklifini kabul ettiği ve yönetime “İmza atmaya hazırım” mesajı gönderdiği belirtildi. Benfica ile anlaşma sağlanırsa Kerem, Orkun Kökçü’de olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak.

BENFICA KARARINI VERECEK

Benfica’da 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 13 asistlik etkili bir performans sergiledi. Ancak teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı biliniyor.