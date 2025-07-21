Kerem Aktürkoğlu için dev talip! Beşiktaş üzülecek

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Kerem Aktürkoğlu için dev talip! Beşiktaş üzülecek

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa devi de talip oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılan Portekiz devi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Benfica'da mutsuz olduğu ve kulüpten ayrılmak istediği iddia edilen Aktürkoğlu için Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın da gündeminde olan milli yıldız için Benfica'nın 25 milyon euro istediği ifade edilmişti.

Siyah beyazlıların kiralama formülüyle Benfica'nın kapısını çalacağı, Milan'ın ise bonservis bedeli ödeyerek Kerem'i renklerine bağlamak istediği belirtildi.

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