Kerem Aktürkoğlu için olay iddia: Fenerbahçe'den 1907 TL maaş alıyor!

Fenerbahçe, Harry Potter lakaplı Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için zorlu bir süreç yaşamıştı. Uzun süren görüşmelerin ardından Benfica formasıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen golü atan milli futbolcu sarı lacivertlilerle dört yıllık sözleşme imzalamıştı. Transerde maliyeti Sai Holding'in sahibi eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin karşılayacağı belirtilmişti.

Eskiden Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili TV100 ekranlarında İbrahim Seten'den yeni bir iddia geldi. Seten'in verdiği bilgiye göre Fenerbahçe ile Kerem AKtürkoğlu arasında ticari bir bağ bulunmuyor. Sarı lacivertlilerin Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği resmi sözleşme asgari ücret üzerinden yapıldı. Bazı eski Fenerbahçeli yöneticilerse Aktürkoğlu'nun sarı lacivertli kulüpten 1907 TL aldığını belirtiyor.

Safi Holding ile milli futbolcu arasında imzalanan imaj hakkı sözleşmesi ise yıllık vergiler dahil 7 milyon euro tutarında. Yani Hakan Safi, dört yıl için Kerem Aktürkoğlu'nna toplam 28 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, "Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık büyük bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun" demişti. Sadettin Saran'ın başkan seçilmesinden sonra Hakan Safi şu açıklamayı yapmıştı: “Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu’nun maddi yükümlülüğünü karşılayacağım. Benim için söz paradan puldan daha önemlidir. Fenerbahçe’me verdiğim sözü tutacağım."

