Kerem Aktürkoğlu istatistikleri altüst etti! Oynadığı maçtan fazla gol attı

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Kerem Aktürkoğlu istatistikleri altüst etti! Oynadığı maçtan fazla gol attı

Portekiz Ligi’nde Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Rio Ave'yi 5-0 yenerken milli yıldız ilk yarı bitmeden 3 gol atarak adeta şov yaptı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol, 2 asist ile istatistiklerini yukarıya taşıyarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Portekiz Ligi’nin 8. haftasında Benfica, Estadio da Luz'da Rio Ave'yi evinde ağırladı.

İLK YARI BİTMEDEN HAT-TRICK YAPTI

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu 12. dakikada ilk golünü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu 4 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının duraklamasında bir gol daha atan Kerem Aktürkoğlu hat-trick'ini tamamladı.

Milli futbolcu 62. dakikada yerini Zeki Amdouni'ye bıraktı. Benfica'da Schjelderup, 79. dakikada farkı 4'e, Zeki Amdouni, 81'de farkı 5'e çıkardı.

Ligde bir maçı eksik olan Benfica puanını 19 yaptı. Rio Ave ise 8 puanda kaldı.

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