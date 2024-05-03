Kerem Aktürkoğlu isyanı

Galatasaray'da yönetim, Kerem Aktürkoğlu'nun muhtemel transferine onay verirken, insiyatifi de oyuncuya bıraktı.

10 MİLYON EURO BELİRLENDİ

Yönetim, Kerem Aktürkoğlu için en az 10 milyon euro'luk bir teklif gelirse oyuncu ile görüşme yapacak.

Kerem Aktükoğlu da bu teklifi kabul eder ve ayrılmak isterse oyuncuya izin verilecek.

TARAFTAR İSYANDA

Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu için belirlenen bedeli düşük buldu.

Taraftarlar, futbolcu için en az 15-20 milyon euro arasında bir gelir bekliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 48 resmi maçta 15 gol attı ve 7 asist yaptı.

Kerem'in bu sene oynanacak EURO 2024'te önemli isimlerden birisi olması bekleniyor.