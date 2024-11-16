Kerem Aktürkoğlu kaçırdığı penaltı için özür diledi

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın Galler ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada kaçırdığı penaltı için özür diledi.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'le oynadığı müsabakada penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu özür diledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu Kayseri halkına stadı doldurduğu için teşekkür etti.

Taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini söyleyen Aktürkoğlu, "Son dakikalarda galibiyete yaklaştık ama kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyete uzanamadık. Hedefimiz olan A Ligi'ne çıkamadık. Bunun için de takım arkadaşlarım ve Türk halkından özür dilerim. Umarım Karadağ maçını kazanarak A Ligi'ne çıkarız" açıklamasını yaptı.

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Gruptaki son karşılaşma olan Karadağ müsabakasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Aktürkoğlu, şöyle konuştu:

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"Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bundan önceki maçlarda da öyle oldu. Galler ve İzlanda deplasmanlarında da öyleydi. Şimdi de aynısı olacak. Umarım kazanırız. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum."