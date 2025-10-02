Kerem Aktürkoğlu Kadıköy'de ilk sihrini gösterdi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi OGC Nice'i konuk ediyor.

Sarı lacivertliler, 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Hızlı gelişen atakta Talisca'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Aktürkoğlu, ağları havalandırdı.

Sezon başında takıma katılan Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli formayla ilk golü attı.

Aktürkoğlu, 25. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Milli yıldız bu golle birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa tarihindeki 400. golünü atan isim oldu.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ EN HIZLI İKİNCİ GOLÜ

Opta verilerine göre Aktürkoğlu, ön eleme maçları dışında Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en hızlı ikinci golünü attı.

Sarı lacivertli takımın Avrupa'daki en hızlı golünü 2016 yılındaki Manchester United maçında Moussa Sow, 1. dakikada 6. saniyede kaydetmişti.

Kerem Aktürkoğlu, ikinci golüyle de başka bir ilki yaşadı. Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinde, bir Avrupa kupası karşılaşmasının ilk 25 dakikasında iki gol atan ilk oyuncu oldu.

