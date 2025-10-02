Kerem Aktürkoğlu Kadıköy'de ilk sihrini gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu Kadıköy'de ilk sihrini gösterdi

"Harry Potter" lakaplı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'de Nice ağlarına gönderdi. Milli yıldız aynı zamanda sarı lacivertli kulübün Avrupa kupalarında 400. golünü atan isim oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi OGC Nice'i konuk ediyor.

Sarı lacivertliler, 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Hızlı gelişen atakta Talisca'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Aktürkoğlu, ağları havalandırdı.

Sezon başında takıma katılan Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli formayla ilk golü attı.

Aktürkoğlu, 25. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Milli yıldız bu golle birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa tarihindeki 400. golünü atan isim oldu.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice'i ağırlıyorFenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice'i ağırlıyor

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ EN HIZLI İKİNCİ GOLÜ

Opta verilerine göre Aktürkoğlu, ön eleme maçları dışında Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en hızlı ikinci golünü attı.

Sarı lacivertli takımın Avrupa'daki en hızlı golünü 2016 yılındaki Manchester United maçında Moussa Sow, 1. dakikada 6. saniyede kaydetmişti.

Kerem Aktürkoğlu, ikinci golüyle de başka bir ilki yaşadı. Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinde, bir Avrupa kupası karşılaşmasının ilk 25 dakikasında iki gol atan ilk oyuncu oldu.

Son Haberler
Beyaz Saray'dan Hamas açıklaması
Beyaz Saray'dan Hamas açıklaması
Erdoğan'dan fetih açıklaması!
Erdoğan'dan fetih açıklaması!
Fas'ta gerilim tırmanıyor! Hükümet çağrı yaptı
Fas'ta gerilim tırmanıyor! Hükümet çağrı yaptı
Yarışmacıların ödül kararı duygulandırdı
Yarışmacıların ödül kararı duygulandırdı
İYİ Parti’den ABD ile yapılan anlaşmalara sert tepki
İYİ Parti’den ABD ile yapılan anlaşmalara sert tepki