Kerem Aktürkoğlu krizi çözüldü! İstanbul yolu böyle açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu krizi çözüldü! İstanbul yolu böyle açıldı

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu transferinde sorun çözüldü. Benfica, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'ndeki Nice maçından sonra İstanbul'a gönderecek.

YENİÇAĞ - ÖZEL HABER

Fenerbahçe artık Kerem Aktürkoğlu transferinde gün sayıyor. Hem Kerem Aktürkoğlu ile hem Benfica ile cuma günü anlaşma sağlayan sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi nedeniyle transferi sonuçlandıramadı.

Şampiyonlar Ligi elemesinde Nice'i deplasmanda 2-0 yenerek tur için büyük avantaj yakalayan Benfica'nın bir sonraki turda rakibi Fenerbahçe ya da Feyenoord olacak. Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla kendilerine rakip olmasını istemediği için transferi beklemeye aldı. Fenerbahçe ise Kerem Aktürkoğlu'ndan biran önce yararlanmak istiyor.

Krize dönen bu olaysa Şampiyonlar Ligi statüsüyle aşılaşacak. Milli futbolcu, Nice karşılaşmasında bir dakika süre alsa dahi statü gereği Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kadar transfer olduğu takımda forma giyemeyecek. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Feyenoord maçı öncesi yaptığı açıklamada "Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı geçti. Nice maçında kadroda olacak" dedi. Benfica, oyuncuya süre verdikten sonra oyuncunun İstanbul'a gitmesine vize verecek. Böylece Fenerbahçe- Feyenoord maçının sonucuna bakmadan transfer bitecek.

Fenerbahçe'nin oyuncudan Süper Lig'de hemen yararlanmak için Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'na süre vermesine 'tamam' dedi. Böylece transferin önündeki son engel de aşıldı. Oyuncunun Benfica- Nice maçından sonra Türkiye'ye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son Haberler
CHP’li isimden gündemi sarsacak saldırı açıklaması
CHP’li isimden gündemi sarsacak saldırı açıklaması
Balotelli yine gündem oldu! 'Hayalim Real Madrid'de oynamak'
Balotelli yine gündem oldu! 'Hayalim Real Madrid'de oynamak'
Kurusıkı tabancayla güpegündüz soygun girişimi!
Kurusıkı tabancayla güpegündüz soygun girişimi!
Konuşanlar’ın Yıldızı Hasan Can Kaya Bodrum’da yeni sevgilisiyle yakalandı! Acun Ilıcalı’nın Exxen’ine veda etmişti
Konuşanlar’ın Yıldızı yeni sevgilisiyle yakalandı!
Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti
Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti