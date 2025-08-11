Kerem Aktürkoğlu krizi çözüldü! İstanbul yolu böyle açıldı

YENİÇAĞ - ÖZEL HABER

Fenerbahçe artık Kerem Aktürkoğlu transferinde gün sayıyor. Hem Kerem Aktürkoğlu ile hem Benfica ile cuma günü anlaşma sağlayan sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi nedeniyle transferi sonuçlandıramadı.

Şampiyonlar Ligi elemesinde Nice'i deplasmanda 2-0 yenerek tur için büyük avantaj yakalayan Benfica'nın bir sonraki turda rakibi Fenerbahçe ya da Feyenoord olacak. Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla kendilerine rakip olmasını istemediği için transferi beklemeye aldı. Fenerbahçe ise Kerem Aktürkoğlu'ndan biran önce yararlanmak istiyor.

Krize dönen bu olaysa Şampiyonlar Ligi statüsüyle aşılaşacak. Milli futbolcu, Nice karşılaşmasında bir dakika süre alsa dahi statü gereği Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kadar transfer olduğu takımda forma giyemeyecek. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Feyenoord maçı öncesi yaptığı açıklamada "Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı geçti. Nice maçında kadroda olacak" dedi. Benfica, oyuncuya süre verdikten sonra oyuncunun İstanbul'a gitmesine vize verecek. Böylece Fenerbahçe- Feyenoord maçının sonucuna bakmadan transfer bitecek.

Fenerbahçe'nin oyuncudan Süper Lig'de hemen yararlanmak için Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'na süre vermesine 'tamam' dedi. Böylece transferin önündeki son engel de aşıldı. Oyuncunun Benfica- Nice maçından sonra Türkiye'ye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.