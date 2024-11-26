Kerem Aktürkoğlu küçük hayranıyla formaları değiştirdi. Türkçe Pankartla istedi

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Kerem Aktürkoğlu küçük hayranıyla formaları değiştirdi. Türkçe Pankartla istedi

Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’de küçük bir hayranı ile formaları değiştirdi. Hayranı, statta açtığı pankartta “Aktürkoğlu gömeğini ver bana” diyerek yıldız oyuncudan formasını istedi.

Portekiz’de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, hem oynadığı harika futbolla hem de sempatik tavırlarıyla hayran kitlesini genişletiyor. Portekizli taraftarların sevgilisi olan yıldız oyuncu

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, bir karşılaşmada formasını isteyen minik bir taraftar ile bir araya geldi.

Minik taraftar statta açtığı Türkçe pankartta “Aktürkoğlu gömeğini ver bana” diyerek formasını istedi. Yıldız oyuncu ise küçük taraftarının isteğini geri çevirmedi. Küçük taraftarın pankartında "forma" demek isterken "Gömek" yazması dikkatlerden kaçmadı.

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Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan milli futbolcu, "Bugün çok özel bir misafirim vardı, arkadaşım ve genç meslektaşım Tomás Gomes ile “gömek” değişimi yaptık.Tomás’a bana kendi formasını hediye ettiği için teşekkür ediyorum!" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu daha önce Benfica’ya transfer olmasına üzülen Galatasaray taraftarı 10 yaşındaki Rüzgar Sevim’e imzalı formasını hediye etmişti. Yıldız oyuncu son olarak Portekiz’de eylül ve ekim aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

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