Kerem Aktürkoğlu LGBT bayrağını tekmeledi. Görüntüler ortaya çıktı

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Kerem Aktürkoğlu LGBT bayrağını tekmeledi. Görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 yenildiği maçta Kerem Aktürkoğlu'nun, Batshuayi'nin golü sonrası LGBT bayrağını tekmelediği görüntüler ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off ilk tur maçında İsviçre'de Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, mücadeleyi 3-2 kaybetti ve tur umudunu İstanbul'a bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 66. ve 72. dakikada Batshuayi atarken, Young Boys'un golleri 3. ve 45+4'de Monteiro ile 86. dakikada penaltıdan Ugrinic kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU LGBT BAYRAĞINI TEKMELEDİ
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Michy Batshuayi'nin attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu.

Kerem, korner bayrağı önünde takımın sevindiği sırada LGBT bayrağını tekmeledi.

O anlar, sosyal medyada viral oldu.

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