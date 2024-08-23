Kerem Aktürkoğlu LGBT bayrağını tekmeledi. Görüntüler ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off ilk tur maçında İsviçre'de Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, mücadeleyi 3-2 kaybetti ve tur umudunu İstanbul'a bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 66. ve 72. dakikada Batshuayi atarken, Young Boys'un golleri 3. ve 45+4'de Monteiro ile 86. dakikada penaltıdan Ugrinic kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU LGBT BAYRAĞINI TEKMELEDİ

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Michy Batshuayi'nin attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu.

Kerem, korner bayrağı önünde takımın sevindiği sırada LGBT bayrağını tekmeledi.

O anlar, sosyal medyada viral oldu.