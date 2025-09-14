Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan ile F.Bahçe tribünlerini selamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u Chobani Stadyumu'nda ağırlıyor.
Karşılaşma öncesi ısınma için sahaya çıkan Fenerbahçe'de yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden yoğun destek geldi.
Üçlü çektirip tribünleri selamlayan milli yıldızı takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da yalnız bırakmadı.
???????? Kerem Aktürkoğlu’ndan Kadıköy’de ilk üçlü! | #FBvTS pic.twitter.com/KA8lfGuT6D— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 14, 2025
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da oynadığı dönemde hararetli şekilde tartıştığı Mert Hakan Yandaş ile aralarındaki buzları eritikleri görüldü. İkili Fenerbahçe forması altında birliktelik mesajı verdi.
???????? Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe taraftarını birlikte selamladı! #beINSPORTS pic.twitter.com/sFS2re5Vpu— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 14, 2025