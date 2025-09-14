Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan ile F.Bahçe tribünlerini selamladı

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu takım kaptanı Mert Hakan ile birlikte tribünleri selamladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u Chobani Stadyumu'nda ağırlıyor.

Karşılaşma öncesi ısınma için sahaya çıkan Fenerbahçe'de yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden yoğun destek geldi.

Üçlü çektirip tribünleri selamlayan milli yıldızı takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da yalnız bırakmadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da oynadığı dönemde hararetli şekilde tartıştığı Mert Hakan Yandaş ile aralarındaki buzları eritikleri görüldü. İkili Fenerbahçe forması altında birliktelik mesajı verdi.

