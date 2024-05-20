Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan'a çok sert cevap verdi ortalık karıştı

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım futbolcuları zemini kontrol etmek için sahaya çıkmıştı. Bu sırada Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan tribünlere armayı göstermişti. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile arasında başlayan gerginliğe diğer futbolcular da katılmıştı.

Maçın ardından Kerem'in stattan ayrılırken, "Korkak herif" ifadesi kameralara yansımıştı. Bu sözü alıntılayan Mert Hakan da "5e1 dayak yerken" mesajı atmıştı.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a cevap verdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o paylaşımı;

''Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyon- luğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasın- da her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.''