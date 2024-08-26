Kerem Aktürkoğlu namaz mesajına yasak getirdi

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu uzun süredir kendisine gelen eleştirilere Konyaspor maçında attığı golle yanıt vermişti.

Sarı Kırmızılı taraftarlar Konyaspor maçı sonrası yıldız oyuncuya sevgi gösterilerinde bulunmuştu.

3-1 kazanılan maç sonrası arabasıyla seyir halindeyken kendisini bekleyen taraftarı fark eden Aktürkoğlu, imza vermek için aracını durdurdu.

Bu sırada bir taraftar, Aktürkoğlu’na “Allah kıldığın namazları kabul etsin” diyerek dua etti.

Duyduğu sözler karşısında milli oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu anlar sonrası bu kez antrenman çıkışı benzer bir görüntü yaşandı.

"PAYLAŞMA"

Kerem Aktürkoğlu’na yine “Allah kıldığın namazları kabul etsin” denilince yıldız futbolcu tepki gösterdi.

Kerem, “O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım” diyerek tepkisini dile getirdi.

Galatasaraylı yıldız ayrıca Sarı Kırmızılı taraftara "Paylaşma sakın" diyerek uyarıda bulundu.