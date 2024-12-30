Kerem Aktürkoğlu oyundan alındı sinirden küplere bindi

Kaynak: Haber Merkezi

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Sporting’e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 75. dakikasında oyundan alınan Kerem sinirden küplere bindi. O anlar kameraya yansıdı.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Sporting lig liderliğine yükseldi.

Karşılaşmada Orkun Kökçü 90 dakika forma giyerken, Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alındı ve yerini Beste'ye bıraktı.

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Takım arkadaşlarına dert yanan Kerem Aktürkoğlu, bir pozisyonla ilgili serzenişte bulunduğu ekranlara yansıdı. Öte yandan milli oyuncu kulübeye geldikten sonra sert tepki gösterdi.

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Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 19 maçta boy gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skot katkısı verdi.

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