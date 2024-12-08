Kerem Aktürkoğlu Portekiz’de gollerine devam ediyor

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Kerem Aktürkoğlu Portekiz’de gollerine devam ediyor

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor. Son olarak ligde Vitoria Guimaraes ağlarını havalandıran yıldız oyuncu sadece ligde 6 gol atarken toplam gol sayısı 10’a yükseldi.

Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Benfica, Vitoria Guimaraes'i ağırladı. Ev sahibi ekip 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Benfica sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Üst üste 8. galibiyetini kazanan Benfica, puanını 31'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Vitoria Guimaraes ise 21 puanla 6. sırada kaldı.

KEREM, LİGDEKİ 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 11'de başladığı maçta 79. dakikada yerini Jan-Niklas Beste'ye bıraktı. Aktürkoğlu bu maçla Portekiz Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

26 yaşındaki futbolcunun ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Portekiz Kupası'nda da 1 golü daha bulunuyor.

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