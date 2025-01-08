Kerem Aktürkoğlu Portekiz’de istenmeyen adam oldu. Yerden yere vurdular

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’deki kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı. Milli oyuncu attığı goller ve yaptığı asistlerle her maç sonrası Portekiz basınında manşetleri süslerken hakkında övgüler dolu yazılar yayınlanıyordu. Portekizli taraftarların sevgilisi haline gelen ve gol sevinci nedeniyle herkesin “Harry Potter” dediği yıldız oyuncu son haftalarda adeta sessizliğe gömüldü.

Son 6 haftada gol ya da asist katkısı veremeyen Kerem Aktürkoğlu, bu sefer de eleştiri konusu oldu.

Portekizli gazeteciler, Kerem Aktürkoğlu’nun düşüşünü sert bir dille eleştirmeye başladı. Portekiz'in en etkili spor yazarlarından biri olan Campo Pelado, son olarak Zerozero adlı platformda yaptığı açıklamada, "Son altı maçında hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen Kerem Aktürkoğlu'nda ısrar etmek de yanlış, çok yanlış," ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu’nun formundaki büyük düşüşün Benfica’nın hücum hattını da zora soktuğu belirtiliyor.