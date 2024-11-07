Kerem Aktürkoğlu Portekiz’e damga vurdu: Herkesin konuştuğu yıldızı geride bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu Portekiz’e damga vurdu: Herkesin konuştuğu yıldızı geride bıraktı

Benfica’nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Portekiz’e damga vurdu. Golcü oyuncu, Avrupa’da herkesin konuştuğu yıldızı bile gerisinde bıraktı.

Transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, başarılı performasıyla Portekizlileri adeta mest ediyor. Kerem, Portekiz Süper Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının oyuncusu seçildi.

Ligdeki teknik direktörler arasında yapılan oylamada, Benficalı futbolcu oyların yüzde 29.06'sını aldı ve birinci oldu.

Viktor Gyökeres (Sporting Lizbon) yüzde 27.35 ile ikinci sırayı alırken, yüzde 23.93 oyda kalan Samu Aghehowa (Porto) ise üçüncü oldu.

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde de Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının en forveti ödülünü kazanmıştı.

Milli futbolcu, Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 3 asiste imza attı. Kerem'in tüm kulvarlarda ise 10 maçta 8 gol, 3 asisti bulunuyor.

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