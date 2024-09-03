Kerem Aktürkoğlu Portekiz'e gittiği gibi geri döndü

Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya imza atmak için dün Lizbon'a gitti ve sözleşmeyi imzaladı.
5 YILLIK ANLAŞMA
Milli futbolcu, Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İSTANBUL'A DÖNDÜ
25 yaşındaki futbolcu, milli takım kampına katılmak için İstanbul'a döndü.
Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario ile aynı uçaktaydı.
Yıldız futbolcu, "Anlaşma hayırlı olsun neler düşünüyorsunuz?" sorusuna teşekkür ederek yanıt verdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun yarınki antrenmanda yer alması planlanıyor.