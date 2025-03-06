Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i ayağa kaldırdı: Maç sonrası ‘Milyon dolarlık soruyu’ sordular

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı ağırladı.

Barcelona henüz 22. dakikada Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kartla uzun süre 10 kişi oynamasına karşın 61'da Raphinha'nın attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı ve tur için avantajı kaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU BÜYÜK ŞANSSIZLIK YAŞADI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ilk saniyelerinde kaçırdığı pozisyon Portekiz'de gündem oldu. Maça inanılmaz bir başlangıç yapan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu henüz 17. saniyede golle burun buruna geldi.

Pavlidis'in sağ kanttan içeri kestiği topa Kerem Aktürkoğlu ceza sahası sağ çaprazından vurdu, kaleci Szczesny harika bir refleksle topu kornere çeldi.

Benfica maça çok iyi başlıyor! Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda Szczesny son anda müdahale ediyor! pic.twitter.com/u1FjG3ChOr — TRT Spor (@trtspor) March 5, 2025

PORTEKİZLİLER AYAĞA KALKTI

Kerem Aktürkoğlu'nun bu pozisyonu Portekiz'de gündem olurken, birçok gazete ve yazar bu ana vurgu yaptı. A Bola gazetesinde konuyla ilgili çıkan yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Milyon dolarlık soru: Sezonun ilk iki ayında Benfica taraftarlarını büyüleyen Türk nerede? İlk yarıda topa mümkün olan en iyi şekilde kafa vuracak soğukkanlılığı gösteremedi ve Szczesny'nin kurtarmasına izin verdi. İkinci yarıda oyuna daha fazla dahil oldu ama yine de geçen yıl Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yarattığı tehlikeyi yaratamayacak kadar umursamazdı."

Kerem Aktürkoğlu dev maçta 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 84. dakikada oyundan alındı.