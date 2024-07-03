Kerem Aktürkoğlu reddetti

Süper Lig’de alınan şampiyonluğa rağmen Galatasaray’dan ayrılmak istediği iddia edilen Kerem Aktürkoğlu’ndan flaş bir karar geldi.

RUSLARI REDDETTİ

Rus basınında yer alan haberlere göre Spartak Moskova genç yıldızı transfer etmek için harekete geçti.

Ancak Aktürkoğlu’nun Rusya’dan gelen bu teklifi kabul etmediği ve Spartak Moskova’ya olumsuz dönüş yaptığı iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri yıldız futbolcu ile Real Sociedad’ın ilgilendiğini açıklamış ancak resmiyete dönüşmemişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 15 gol 9 asist kaydetti.