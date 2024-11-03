Kerem Aktürkoğlu rekor bedel için imzayı atacak. Türk futbol tarihine geçecek

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Kerem Aktürkoğlu rekor bedel için imzayı atacak. Türk futbol tarihine geçecek

Benfica, yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’na rekor bedeli içeren yeni bir sözleşme imzalatmayı planlıyor. Golcü oyuncu, sözleşmeyi imzalarsa Türk futbol tarihine geçebilir.

Benfica formasını giydiği günden bu yana performansının her maç üzerine koyan Kerem Aktürkoğlu, skor katkısıyla da takımını taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın Benfica'nın kapısını 40 milyon euroluk teklifle çaldığı iddia edilmişti.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Avrupa'nın diğer devlerinin de dikkatini çeken milli futbolcu için Benfica harekete geçti. Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesinde serbest kalma bedelini 60 milyon milyon eurodan 100 milyon euroya çekecek.

26 yaşındaki futbolcu gelecekte 100 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olması durumunda, Türk futbol tarihinde erişilmesi güç bir bonservis rekoruna imza atacak.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasını 15 maçta giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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