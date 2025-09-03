Kerem Aktürkoğlu Rüzgar'ı yine düş kırıklığına uğrattı!

Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray’dan Benfica’ya transferi sonrası gözyaşlarına boğulan 11 yaşındaki Rüzgar Sevim, bu kez de yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye imza atmasının ardından üzüldü. Rüzgar, "Benfica’ya gitmeden önce Galatasaray ile ilgili şeyler yapmıştı. Ama Fenerbahçe’ye gittiğinde Galatasaraylıları üzdü, kırdı herkesi. Kerem abinin Fenerbahçe’ye gitmesini kabullenemiyorum" dedi.

Kerem Aktürkoğlu hayranlığı ile tanınan Rüzgar Sevim, futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası duygu ve düşüncelerini anlattı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA ONU İZLEMEK İSTEMEM"

Çok üzgün hissettiğini söyleyen Sevim, Kerem Aktürkoğlu’nu artık yalnızca milli maçlarda izleyeceğini belirterek, "Onu sadece Türkiye maçında izlerim. Fenerbahçe maçında onu izlemek istemem" diye konuştu.

Aktürkoğlu’na sorularının da olduğunu belirten Rüzgar Sevim, "Hani Galatasaraylılığımızdan vazgeçmiyorduk? Sen neden vazgeçtin, diye sormak isterdim" dedi.

"HEPİMİZİ GALATASARAYLI OLDUĞUNA ÇOK İNANDIRDI"

Benfica döneminde Kerem Aktürkoğlu’nu yakından takip ettiğini aktaran Sevim, "Benfica’da, Fenerbahçe’ye gelmeden çok güzel bir gol attı. Benfica’daki tüm gollerini de izledim. Kerem abi için hayırlısını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çevresinden gelen tepkileri de paylaşan Sevim, "Fenerbahçeli tanıdıklarım 'Fenerbahçeli olacak mısın' diye sordu. Fenerbahçeli olmayı düşünmüyorum. Galatasaraylılar da daha çok Galatasaraylılığımdan dolayı sevindi ve Kerem abi gittiği için aslında onlar da üzüldüler ayrıca kızgınlar" şeklinde konuştu.

Aktürkoğlu’nun transferine dair şaşkınlığını dile getiren Rüzgar Sevim, "Kerem abi Galatasaraylı olduğuna hepimizi çok inandırdı. Fenerbahçe’ye gideceğini hiç düşünmemiştik" dedi.

"GALATASARAY VE BENFICA FORMASINI GİYERİM"

Kerem Aktürkoğlu formaları hakkında görüşünü açıklayan Sevim, “Kerem abinin ya Galatasaray formasını ya da Benfica formasını giymek isterim” diye konuştu.

"YENİ EN SEVDİĞİM FUTBOLCU YUNUS ABİ"

Yeni idolünü de açıklayan Rüzgar Sevim, "Fenerbahçe’de yok ama Galatasaray’da sevdiğim futbolcular var. Galatasaray’da Yunus abi var. Galatasaray’da şu an yeni en sevdiğim futbolcu Yunus abi. Yunus abi çok güzel oynuyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe transferine alışamadığını belirten Sevim, "Kerem Aktürkoğlu’nun hâlâ Fenerbahçe’ye gitmesini düşünemiyorum. Kerem abinin Fenerbahçe’ye gitmesini kabullenemiyorum” diye konuştu.