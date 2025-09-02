Kerem Aktürkoğlu transferi Bodrum'a yaradı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, 8 yıl önce genç bir futbolcu olarak takımda kiralık forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan kasasını doldurmaya devam ediyor.

O sezon Başakşehir'den kiralık olarak 3. Lig'de yeşil-beyazlı formayı giyerek şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan Fenerbahçe'ye Türk futbolunun rekorlarından biri olan 22.5 milyon Euro bonservisle transfer olurken, Bodrum'a 113 bin Euro daha pay kazandırdı.

BENFICA'YA TRANSFERDEN 60 BİN EURO GELDİ

Galatasaray, 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan 2020 yılında aldığı Aktürkoğlu geçen yıl 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz devi Benfica'ya satarken, Bodrum FK bu transferden 60 bin Euro UEFA Dayanışma Bedeli kazandı.

A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu, geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda attığı golle elenmesine neden olduğu Fenerbahçe'ye aynı hafta içinde 22.5 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bonservisle imza attı.

Bodrum FK, bu transferden 113 bin Euro daha UEFA Dayanışma Bedeli daha aldı. Aktürkoğlu’nun eski takımları Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor da yine dayanışma payına hak kazandı.

Aktürkoğlu 2016-2017 sezonunda Bodrum ekibinde 27 maçta forma giyerek 4 gol atmıştı.