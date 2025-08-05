Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük sorun! Hem Benfica hem de Fenerbahçe 'seçim' diyor

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli yetkililer, Portekiz’de. Benfica Başkanı Rui Costa’nın önünde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı var. Kısa bir süre sonra da başkanlık seçimi.

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Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Rui Costa, başkanlık seçimi ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını gerekçe göstererek bu transfer için bir süre bekleme kararı aldığı aldığı iddia edildi.

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Costa'nın konuyla ilgili, “Şimdi oyuncuyu satarsam, ön elemelerde Şampiyonlar Ligi’ne kalamazsam, seçim öncesi beni bu koltukta tutmazlar. Bir sonraki turda Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali de var. Elimde kanat oyuncusu kalmaz. Bu yüzden satışını ön eleme sonrası gerçekleştirelim.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Fenerbahçe tarafının ise “Biz Kerem’i hemen istiyoruz.” görüşünde oılduğu ve milli oyuncunun da Fenerbahçe ile her konuda anlaştığını ve Türkiye’ye geri dönmek istediğini söylediği kaydedildi.

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