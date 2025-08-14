Kerem Aktürkoğlu transferinde şok gelişme: Benfica F.Bahçe'yi reddetti!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

Sarı Lacivertli kulübün Benfica ile anlaşmaya vardığı ve milli yıldızın bu hafta içerisinde İstanbul'a geleceği iddia edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 25 milyon Euro'luk teklifini geri çeken Fenerbahçe Benifica'ya 18 milyon Euro'luk yeni bir öneri sundu. Ancak Portekiz ekibi bu teklifi değerlendirmeye almadı.

Bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu transferi belirsiz bir sürece girdi.